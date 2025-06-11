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Власть

Зарплата президентов Центральной Азии: сравнительный обзор

В странах Центральной Азии официальные доходы глав государств варьируются в зависимости от экономической ситуации, уровня жизни и политической системы. В большинстве случаев точные цифры не публикуют, однако доступны приблизительные оценки, основанные на официальных источниках и заявлениях властей.

1
Казахстан
из интернета
Фото из интернета. Президент Касым-Жомарт Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев получает 10,4 миллиона тенге в год, что эквивалентно примерно 867 тысячам тенге в месяц (около $2 тысяч). Это одна из самых высоких зарплат в государствах региона, что отражает масштаб экономики страны.

2
Узбекистан
из интернета
Фото из интернета. Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиеев зарабатывает около $80 тысяч в год: это примерно $6 тысяч 600 в месяц. Для республики с быстро растущей экономикой и крупным населением эта сумма считается сравнительно умеренной.

3
Таджикистан
из интернета
Фото из интернета. Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон в 2024 году направил свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом, однако точную сумму не озвучили. Из других источников президент Таджикистана зарабатывает примерно $50 тысяч в год (около $4 тысяч 100 в месяц). При этом уровень жизни в стране существенно ниже, что делает зарплату главы государства довольно значительной по местным меркам.

4
Кыргызстан
из интернета
Фото из интернета. Садыр Жапаров

Садыр Жапаров в 2023 году, по данным его налоговой декларации, заработал 2 миллиона 760 тысяч 335 сомов, что составляет около $31,5 тысячи в год, или $2 тысячи 600 в месяц. По местным меркам это достаточно скромный заработок для лидера республики.

5
Туркменистан
из интернета
Фото из интернета. Сердар Бердымухамедов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в 2025 году одобрил повышение всей зарплаты в стране на 10 процентов, однако конкретные цифры так и не раскрыли. Государство отличается закрытостью, однако предполагается, что доходы лидера высоки, учитывая прибыль от энергетического сектора.

Финансовая открытость — один из индикаторов прозрачности власти и доверия общества к государственным институтам. В странах Центральной Азии, где коррупция и закрытость часто становятся темами для обсуждения, понятие о реальных доходах первых лиц помогает оценить эффективность и справедливость системы.

Кроме того, зарплата — лишь часть доходов лидеров, ведь часто они имеют доступ к государственным ресурсам, льготам и преференциям, которые не учитываются в официальных цифрах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332266/
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