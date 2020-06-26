Кубатбек Боронов: Число линий кол-центра надо увеличить вдвое

Премьер-министр Кубатбек Боронов считает, что линии службы 118 необходимо увеличить вдвое. Об этом он заявил на заседании республиканского оперативного штаба.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сообщил, что число обращающихся в кол-центр 118 за последние дни увеличилось в пять раз. В Бишкеке работает 20 линий.

«20 линий для Бишкека мало. Их число нужно увеличить как минимум в два раза. На службе 118 должна работать и психологическая поддержка. Обеспечьте качественную работу диспетчеров, полноценную работу центра, чтобы линия была разгружена и граждане могли дозвониться и получить консультации», — поручил Кубатбек Боронов.

Первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев проинформировал, что муниципалитет намерен в целях проведения дезинфекции ограничить работу точек общественного питания, торговых площадей до 22.00 часов.

В ходе заседания республиканского штаба также были обсуждены вопросы по финансированию мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом. Министерству здравоохранения, Министерству чрезвычайных ситуаций, Фонду обязательного медицинского страхования поручено дать расчеты по прогнозируемым расходам на осенний период.

Всего за все время коронавирус диагностирован у 4 тысяч 402 человек.