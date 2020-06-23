Ситуация с COVID-19 ухудшается. На помощь призывают кадры из медицинских вузов

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела совещание по вопросу о дополнительных мерах в условиях пандемии коронавируса.

По данным пресс-службы кабмина, чиновники признали, что в нынешних условиях наблюдается нехватка медицинских работников, возрастает необходимость привлечения дополнительных кадровых ресурсов.

Министерству образования и науки поручено совместно с ректорами высших учебных заведений представить Минздраву списки специалистов из числа преподавателей и клинических ординаторов для работы в мобильных бригадах, кол-центрах и организациях системы здравоохранения.

Кыргызстанцы массово жалуются на симптомы коронавируса и невозможность получить консультацию или помощь от медицинских работников.

В республике за последние сутки выявлено 163 случая коронавируса. Всего — 3 тысячи 519.