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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Ситуация с COVID-19 ухудшается. На помощь призывают кадры из медицинских вузов

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела совещание по вопросу о дополнительных мерах в условиях пандемии коронавируса.

По данным пресс-службы кабмина, чиновники признали, что в нынешних условиях наблюдается нехватка медицинских работников, возрастает необходимость привлечения дополнительных кадровых ресурсов.

Министерству образования и науки поручено совместно с ректорами высших учебных заведений представить Минздраву списки специалистов из числа преподавателей и клинических ординаторов для работы в мобильных бригадах, кол-центрах и организациях системы здравоохранения.

Кыргызстанцы массово жалуются на симптомы коронавируса и невозможность получить консультацию или помощь от медицинских работников.

В республике за последние сутки выявлено 163 случая коронавируса. Всего — 3 тысячи 519.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157156/
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