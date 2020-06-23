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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Депутат считает, что надо переформатировать подготовку к выборам-2020

Дастан Бекешев считает, что парламентские выборы пройдут в срок, 4 октября. Депутат Жогорку Кенеша заявил 24.kg, что кампания может быть перенесена, только если власти введут режим ЧП. 

Он не исключает введения ограничений в связи с осложнением эпидемиологической ситуации и предлагает начать подготовку к выборам с переформатирования агитационной кампании.

«Насколько мне известно, парламентские выборы переноситься не будут. Но тогда надо переформатировать само их проведение и подготовку к процессу. Коронавирус не сдает позиции, и рано или поздно, но власти будут вынуждены ввести ужесточения. Они должны касаться и предвыборной кампании. А то народ не поймет, почему им запрещают проводить свадьбы, устраивать поминки, праздновать дни рождения, а в то же время партии будут проводить многочисленные съезды, встречи с избирателями, собирать стадионы. Это неправильно», — сказал Дастан Бекешев.

Отметим, что в Жогорку Кенеше в связи с ежедневно растущим числом заразившихся коронавирусом заговорили о переносе выборов в парламент.

  
Ссылка: https://24.kg/vlast/157001/
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