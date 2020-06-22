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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В обсервации на бывшей базе «Ганси» увеличили количество койко-мест для больных

На территории бывшей авиабазы «Ганси» есть готовые корпуса, где можно разместить достаточное количество граждан с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Он осмотрел обсервацию «Семетей», расположенную вблизи Международного аэропорта «Манас». При этом чиновник отметил, что в связи с увеличением числа зараженных коронавирусной инфекцией увеличивается количество мест во всех медицинских учреждениях страны. Кроме того, дополнительно готовы корпуса на базе «Ганси», где, по заверениям чиновников, есть все условия для пребывания и лечения зараженных коронавирусом.

На территории, взятой под карантин, есть семь готовых корпусов вместимостью по 120 человек каждый.

«Палаты рассчитаны на два пациента. Есть еще пять корпусов с такой же вместимостью. Мы сейчас думаем, как их можно использовать. Кроме того, есть другие корпуса с необходимыми условиями в каждой комнате, но в них требуется ремонт. Помимо этого, по поручению премьер-министра идет поиск места для палаточного городка на случай, если произойдет массовое заражение. Хочу подчеркнуть, что сейчас необходимости в палаточных городках нет. Но мы должны быть готовы к развитию любой ситуации. Граждане должны проходить лечение в соответствующих условиях», — резюмировал Алмазбек Баатырбеков.

Первый вице-премьер-министр напомнил важность соблюдения мер безопасности сотрудниками, обслуживающими карантинную зону, и поручил обеспечить их достаточным количеством антисептических и дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156871/
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