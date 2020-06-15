Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в очаг заражения коронавирусом

Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с первым вице-премьер-министром Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обсуждены эпидемиологическая ситуация в стране, меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее негативными последствиями.

Кубатбек Боронов отметил, что в последние дни наблюдается резкое увеличение количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Наиболее тяжелая ситуация в Бишкеке, Оше и Чуйской области. Это, по его данным, обусловлено возобновлением экономической деятельности в республике — на сегодня более 90 процентов отраслей экономики полноценно возобновили свою работу.

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков встретился с первым вице-премьер-министром Кубатбеком Бороновым

Первый вице-премьер подчеркнул, что граждане продолжают неполноценно соблюдать санитарно-гигиенические нормы и масочный режим.

В связи с увеличением числа бессимптомных носителей вируса со стороны республиканского оперативного штаба рассматривается новый алгоритм по их выявлению и лечению.

Президент сказал, что в последние дни пандемия не идет на спад, а в некоторых регионах, наоборот, набирает обороты. «Люди заражаются на базарах, в общественном транспорте и других местах. Мы видим, что Бишкек постепенно превращается в очаг заражения», — заметил он и добавил, что со снятием чрезвычайного положения ослаб контроль за соблюдением санитарных норм.

Наблюдается скопление людей в общественных местах. Есть и те, кто проводит семейные мероприятия в ресторанах с большим числом людей. Это самое безответственное отношение к круглосуточному труду наших медиков. Сооронбай Жээнбеков

Он также еще раз подчеркнул необходимость обеспечения своевременных выплат зарплаты и других полагающихся надбавок медикам и сотрудникам органов внутренних дел, задействованным в борьбе с коронавирусом.