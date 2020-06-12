Кафе и магазины в Бишкеке будут закрывать за нарушение санитарных правил

Общественный транспорт, такси, кафе и рестораны, торговые площади за нарушение санитарных правил будут закрывать. Об этом сказано на заседании республиканского оперативного штаба.

Как отметили в пресс-службе правительства, профильным госорганам поручено усилить проверки данных объектов.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что только треть людей надевают маски в маршрутках, такси, магазинах.

Недавний случай проведения семейного мероприятия в ресторане с большим количеством людей — из ряда вон выходящий. Мэрии Бишкека необходимо принять меры, чтобы более не допускать подобных фактов. Кубатбек Боронов

«Контроль за соблюдением санитарных правил в общественном транспорте и точках общественного питания должен быть усилен», — сказал он.

Первый вице-премьер добавил, что ранее поручал МВД и профильным службам проверять такси и маршрутки. «Какая работа проведена? Проверки должны проводиться постоянно, пока ответственные лица не начнут строго соблюдать положенные нормы», — сказал Кубатбек Боронов.

Представители МВД, Центра госсанэпиднадзора ответили, что проверено 46 фирм маршрутных такси, а также несколько фирм такси, составлены протоколы и выписаны штрафы.

Представители мэрии столицы сообщили, что с администрациями кафе и ресторанов проводится разъяснительная работа. Кроме того, начата работа домкомов и квартальных по опросу жителей на наличие симптомов COVID-19.

На заседании штаба также обсудили вопросы по работе пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской границе.