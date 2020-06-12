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Власть

Строительство дорог. Депутат о политической ответственности Минтранса

На переселение граждан, живущих вблизи трассы Маданият — Джалал-Абад было выделено $2,5 миллиона. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» сообщила депутат Наталья Никитенко.

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По ее словам, не все жители довольны оценочной стоимостью по выкупу их недвижимости.

«Задержка работы произошла, уже выплачивается кредитная нагрузка, которая ложится на население. За это должна быть предусмотрена определенная ответственность. Как минимум политическая. Ни один гражданин Кыргызстана не готов платить за неэффективность работы госорганов, однако Минтранс не несет ответственности за системную задержку строительных работ. То у нас местные выборы не состоялись, то обещают на выборах в ЖК определенные участки закончить», — сказала Наталья Никитенко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155830/
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