Передача взлетно-посадочной полосы. Депутаты поддержали протокол в трех чтениях

Депутаты парламента поддержали в трех чтениях протокол о передаче России взлетно-посадочной полосы объединенной российской военной базы «Кант».

За проголосовали 109 депутатов. Против не высказался никто.

24.kg представляет поименный список голосования.

Уточняется, что Генеральный штаб Вооруженных сил КР заинтересован в ремонте ВПП и других объектов аэродромной зоны за счет средств российской стороны. Поэтому одну из статей соглашения по базе дополнили специальным пунктом.

В случае проведения российской стороной за свой счет реконструкции покрытий летного поля на аэродроме «Кант» право собственности на улучшения принадлежит РФ. После прекращения действия соглашения улучшения передаются кыргызской стороне.

Сама взлетно-посадочная полоса включена в перечень объектов для совместного пользования. Протокол об изменениях в соглашение по авиабазе «Кант» принят еще в конце марта 2019 года. Однако в Жогорку Кенеш на ратификацию он поступил только 18 февраля 2020-го.