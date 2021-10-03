Теплые вещи и питание. Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли многодетной семье

Российские военнослужащие авиабазы «Кант» оказали гуманитарную помощь многодетной семье кыргызстанцев.

Фото пресс-службы авиабазы

По данным ее пресс-службы, к командованию обратилась семья, где пять человек — это несовершеннолетние дети, с просьбой оказать помощь. Российские военнослужащие организовали сбор теплых вещей и продуктов питания. Глава семейства поблагодарил военнослужащих за оказанную помощь.

Объединенная российская авиационная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ.