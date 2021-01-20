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Общество

Альтернатива проруби. Как прошли крещенские купания на авиабазе «Кант»

Около 300 российских военнослужащих объединенной российской военной базы, дислоцированной в Канте, приняли участие в крещенских купаниях. Об этом на официальной странице базы в Facebook сообщила ее пресс-служба. Мероприятие прошло накануне.

«Крещенские купания корнями уходят глубоко во времена древних скифов, окунавших своих младенцев в студеную воду, когда христианства еще и в помине не было. А вот массовые купания в проруби-иордани, приуроченные к празднику Крещения Господнего, — это совершенно новый обряд. Согласно евангельской истории о крещении Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, во время обряда омовения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и одновременно глас Всевышнего с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Таким образом Иоанн всенародно засвидетельствовал предназначение Иисуса Христа как Мессии, пришедшего на землю спасти мир», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие, военные летчики, а также члены их семей приняли участие в праздничной службе в храме Александра Невского, которую провел помощник командира по работе с верующими военнослужащими настоятель храма отец Александр. После они смогли окунуться в купель на одном из водохранилищ базы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180599/
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