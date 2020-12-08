Военнослужащие авиабазы «Кант» передали гумпомощь детским домам

Военнослужащие авиабазы «Кант» передали партию гуманитарной помощи для детских домов Кыргызстана. Об этом сообщает Telegram-канал «Азия в Центре».

Отмечается, что груз с продуктовыми наборами, одеждой для детей, литературой, канцелярскими принадлежностями и игрушками передан сотрудникам специального центра «Умут». Эта организация занимается непосредственно распределением средств между учреждениями, находящимися под шефством российской авиабазы.

«Министерство обороны России помогает детским домам и специализированным школами Кыргызстана не первый год. Поддержка оказывается на регулярной основе с первого года размещения на территории республики военной базы», — отмечается в сообщении.