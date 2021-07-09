Военные самолеты авиабазы «Кант» летают слишком низко над домами Бишкека. Об этом 24.kg сообщили несколько читателей.

По их словам, вчера самолеты несколько раз пролетали над южной частью Бишкека, в том числе микрорайоном «Тунгуч».

«Неужели недостаточно свободных районов в юго-восточной части Бишкека? Полным полно свободных от многоэтажных домов полей. На один километр выше нашего микрорайона «Тунгуч». Неужели память этих пилотов не хранит в себе воспоминания авиакрушений или, может быть, инструкторы не говорили о возможности потери контроля над летающим судном? Администрация авиабазы, запретите летать над жилыми микрорайонами!» — написали бишкекчане.

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