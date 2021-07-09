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Агент 024

Военные самолеты авиабазы «Кант» летают слишком низко над домами Бишкека

Военные самолеты авиабазы «Кант» летают слишком низко над домами Бишкека. Об этом 24.kg сообщили несколько читателей.

По их словам, вчера самолеты несколько раз пролетали над южной частью Бишкека, в том числе микрорайоном «Тунгуч».

«Неужели недостаточно свободных районов в юго-восточной части Бишкека? Полным полно свободных от многоэтажных домов полей. На один километр выше нашего микрорайона «Тунгуч». Неужели память этих пилотов не хранит в себе воспоминания авиакрушений или, может быть, инструкторы не говорили о возможности потери контроля над летающим судном? Администрация авиабазы, запретите летать над жилыми микрорайонами!» — написали бишкекчане.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/200405/
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