Российские военные передали гуманитарную помощь психоневрологическому стационару

Военнослужащие Объединенной российской военной базы «Кант» в Кыргызской Республике организовали гуманитарную акцию для психоневрологического стационара. Об этом сообщает Telegram-канал «Азия в центре».

По его данным, личный состав авиабазы передал социальному учреждению продуктовые наборы, состоящие из разного вида круп, яиц, масла и другого продовольствия. Также российские военные включили в гуманитарную помощь предметы первой необходимости и комплекты моющих и дезинфицирующих средств, особо актуальных в условиях пандемии.



«Российские летчики уже не первый раз организуют подобную акцию. Помощь нуждающимся оказывается на регулярной основе: школьникам, медицинскому персоналу республики, ветеранам и другим людям, обратившимся к российской стороне за поддержкой», — отмечает канал.