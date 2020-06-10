Мэрия Бишкека хочет еженедельно закрывать крупные рынки на дезинфекцию

Складывающаяся эпидемиологическая ситуация в Бишкеке тревожная и требует усиления мер безопасности. Об этом на совещании с руководством мэрии столицы заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, ежедневно выявляются случаи заражения в городе, при этом у многих заболевших не известен источник инфицирования. «В ситуации, когда возобновлена деятельность практически во всех сферах экономики, работает общественный транспорт, крупные рынки и торговые площади, в городе гуляет вирус, есть вероятность упустить контроль над ситуацией. Необходимо принять меры, которые позволят стабилизировать ситуацию, и в определенной степени поменять методы работы», — сказал Кубатбек Боронов.

Представители городских структур рассказали о проводимой работе по дезинфекции, рейдам по соблюдению санитарных требований в общественных местах, подворовым обходам и опросам жителей.

По их словам, предлагается еженедельно закрывать крупные рынки на санитарную обработку и дезинфекцию, рассмотреть вопрос проведения тестов на наличие антител к коронавирусной инфекции, проработать с субъектами предпринимательства вопрос о ведении учета лиц, посещающих общественные места — бани, бассейны, спортзалы.

Мэрия также предлагает проводить профилактические скрининговые лабораторные исследования среди работников общественного транспорта, рынков и точек общественного питания.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул важность активизации работы глав муниципальных территориальных управлений, квартальных и домкомов об информировании о жителях, имеющих симптомы COVID-19.

«Необходимо проработать вопросы по вакцинации граждан от гриппа, проводить широкую информационно-разъяснительную кампанию среди населения о возможности новой волны вспышки коронавируса и необходимости укрепления иммунитета, ношения масок, соблюдения дистанции. Следует максимально снизить число случаев заражения, особенно в общественных местах», — сказал чиновник.

Всего по стране на 10 июня коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 93 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 572. Умерли — 26.