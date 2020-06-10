Запускается проект по обеспечению пригорода города Ош питьевой водой

Запускается проект по обеспечению питьевой водой 10 населенных пунктов в сельском округе Жапалак города Оша. Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с реализацией проекта.

Директор Государственного агентства водных ресурсов Кокумбек Таштаналиев проинформировал, что благодаря реализации проекта более 20 тысяч жителей сельского округа Жапалак получат полный доступ к чистой питьевой воде. Проект финансируют из республиканского бюджета. Строительство завершат к концу июня 2020 года.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что проекты по обеспечению населения чистой питьевой водой являются приоритетными в рамках государственной политики регионального развития страны. Он заверил, что работы в этом направлении активно идут по всей республике.

Напомним, что обеспечение населения чистой питьевой водой является национальным проектом и одним из основных приоритетных направлений президентской деятельности Сооронбая Жээнбекова.