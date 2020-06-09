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Власть

На территории еврейской школы депутаты БГК предлагают построить и детсад

Частно-государственная еврейская школа в Бишкеке не оплачивает аренду муниципального имущества — детского сада, в котором расположена. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщил начальник управления муниципальным имуществом Нурдин Тынаев.

По его словам, школа функционирует с начала 2000-х годов, она находится в 4-м микрорайоне. «Вчера мы внесли обновленный список льготных учреждений, которые у нас арендуют здания, в том числе и эта школа. Сейчас его изучают в мэрии, после чего он будет внесен в БГК на утверждение», — отметил он.

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Председатель комиссии, депутат Рысбай Аматов предложил обязать школу построить на своей территории детсад.

«Уже несколько раз поднимался вопрос о закрытии школы, чтобы там опять был детский сад. Но в ней тоже учатся дети. Возможно, нужно, чтобы школа рассмотрела возможность за счет спонсоров построить там дошкольную организацию. У них есть спонсоры. Думаю, что это возможно, участок это позволяет, а мы продлим им сроки аренды. Получится, что мы помогаем им, а они — нам», — сказал он.

Напомним, депутаты неоднократно поднимали вопрос, на каком основании мэрия многие годы оплачивает коммунальные услуги учебного заведения, предоставила льготу за аренду. Более того, на заседании постоянной комиссии нардепы поднимали вопрос освобождения здания, в котором расположена школа, и размещения в нем детского сада. Школа создана на основе межправительственного соглашения еще в 1993 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155395/
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