Приобрести для патрульной милиции электросамокаты предложил депутат БГК

Подумать над приобретением электросамокатов для патрульной милиции предложил начальнику ГУВД Бишкека Канату Жумагазиеву на заседании БГК по регламенту депутат Эрмек Усубалиев.

Он отметил, что такой способ патрулирования применяется в зарубежных странах. «Если на дороге кто-то нарушит ПДД, то даже опомниться не успеет, как рядом с ним уже инспекторы на самокатах», — отметил он.

Эрмек Усубалиев добавил, что у самокатов хорошая скорость. «Думаю, эффективность службы будет высокая. Только берите хорошие самокаты. В часы-пик наши дороги не предназначены для езды спецтранспорта», — отметил Эрмек Усубалиев.