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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Носите маски! На рынках наблюдается высокий риск инфицирования коронавирусом

Отечественным компаниям необходимо оказать содействие в быстром запуске производства масок и антисептиков. Поручение дано на заседании Республиканского оперативного штаба государственным и местным органам власти.

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Чиновники также обсудили вопросы по соблюдению домашнего карантина, дезинфекционным работам в общественных местах.

Как стало известно, один из зараженных COVID-19 мог подхватить инфекцию на одном из трех крупных столичных рынков. В этой связи муниципалитету рекомендовали усилить все контрольные санитарно-эпидемиологические меры.

На рынках наблюдается высокий риск инфицирования, большинство граждан не соблюдают масочный режим и дистанцию.

В мэрии Бишкека сказали, что на всех рынках города внедрили единый стандарт, по которому руководство заведений несет ответственность за соблюдение санитарных требований.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/154968/
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