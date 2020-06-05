Носите маски! На рынках наблюдается высокий риск инфицирования коронавирусом

Отечественным компаниям необходимо оказать содействие в быстром запуске производства масок и антисептиков. Поручение дано на заседании Республиканского оперативного штаба государственным и местным органам власти.
Чиновники также обсудили вопросы по соблюдению домашнего карантина, дезинфекционным работам в общественных местах.
Как стало известно, один из зараженных COVID-19 мог подхватить инфекцию на одном из трех крупных столичных рынков. В этой связи муниципалитету рекомендовали усилить все контрольные санитарно-эпидемиологические меры.
На рынках наблюдается высокий риск инфицирования, большинство граждан не соблюдают масочный режим и дистанцию.
В мэрии Бишкека сказали, что на всех рынках города внедрили единый стандарт, по которому руководство заведений несет ответственность за соблюдение санитарных требований.