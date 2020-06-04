Президент о борьбе с коронавирусом: Рано расслабляться и смягчать требования

«Еще рано расслабляться и смягчать требования, посчитав, что чрезвычайное положение уже снято», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня во время цифрового диалога с руководителями регионов страны, мэрами городов Бишкека и Оша.

Глава государства призвал руководителей регионов активизировать усилия по борьбе с инфекцией. Он напомнил, что на руководителей городов и регионов возложены задачи по обеспечению средствами индивидуальной защиты, соблюдения социальной дистанции, дезинфекции предприятий. Необходимо усилить координацию между республиканским штабом и местными органами власти.

«Ограничения на передвижение и в предпринимательской деятельности снимаются, но сохраняются ограничения, связанные с санитарными требованиями. Необходимо усилить разъяснительную работу среди населения. От вас требуется тесное взаимодействия с местными жителями», — подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание на вопрос соотечественников, возвращающихся из-за границы и нуждающихся в поддержке.

«Необходимо проводить оперативную работу по помещению их в обсервацию, соблюдению карантинных требований, обеспечению их работой и оказанию поддержки. Создание для них постоянных рабочих мест — обязанность местных органов власти. Каждый руководитель должен следить за устойчивой работой предприятий в регионах и запуском новых инвестиционных проектов в целях создания рабочих мест», — заключил президент.

Всего в стране зарегистрировали 1 тысячу 899 случаев коронавируса. Выздоровели 1 тысяча 292 человека.