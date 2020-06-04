Тазабек Икрамов назвал отличительную черту шестого созыва

Депутат Тазабек Икрамов сказал, чем может отличиться шестой созыв. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании.

По его словам, члены комитета по конституционному законодательству поступили неправильно, не поддержав его инициативу — запретить избираться в Жогорку Кенеш осужденным по статье «Коррупция» и их родственникам.

«Если мы примем этот документ, то навсегда войдем в историю как борцы с коррупцией. Этим шестой созыв может выделиться. Наши предки проклинали воров до седьмого колена. Мы должны последовать их примеру. Коррупционерам нет места в Жогорку Кенеше», — считает Тазабек Икрамов.

Ранее нардеп инициировал изменения в законы «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» и «О статусе депутата». Тазабек Икрамов считает, что коррупционерам и их родственникам необходимо запретить баллотироваться в парламент.

Однако члены профильного комитета поправки не одобрили, напомнив автору, что норма, запрещающая осужденным выдвигаться на выборы, и так есть. А не разрешать еще и близким бывших фигурантов уголовных дел выставлять свою кандидатуру противоречит концепции Конституции.