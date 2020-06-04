10:59
USD 73.47
EUR 82.37
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Тазабек Икрамов назвал отличительную черту шестого созыва

Депутат Тазабек Икрамов сказал, чем может отличиться шестой созыв. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании.

По его словам, члены комитета по конституционному законодательству поступили неправильно, не поддержав его инициативу — запретить избираться в Жогорку Кенеш осужденным по статье «Коррупция» и их родственникам.

«Если мы примем этот документ, то навсегда войдем в историю как борцы с коррупцией. Этим шестой созыв может выделиться. Наши предки проклинали воров до седьмого колена. Мы должны последовать их примеру. Коррупционерам нет места в Жогорку Кенеше», — считает Тазабек Икрамов.

Ранее нардеп инициировал изменения в законы «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» и «О статусе депутата». Тазабек Икрамов считает, что коррупционерам и их родственникам необходимо запретить баллотироваться в парламент

Однако члены профильного комитета поправки не одобрили, напомнив автору, что норма, запрещающая осужденным выдвигаться на выборы, и так есть. А не разрешать еще и близким бывших фигурантов уголовных дел выставлять свою кандидатуру противоречит концепции Конституции. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/154793/
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
Инициативы Тазабека Икрамова не поддержали коллеги: нарушают Конституцию
Предвыборную агитацию проводить только онлайн и через СМИ предлагает депутат
Медиков заставляют проводить перепись населения. Комментарий Минздрава
Дискриминационными назвал законотворческие инициативы Тазабека Икрамова юрист
Запретить! Тазабек Икрамов против, чтобы депутатами избирались коррупционеры
Подготовка и проведение выборов: за что чиновнику может грозить штраф
В парламенте предлагают коррупционеров и их родню лишить права избираться
Законопроект о снижении избирательного порога до пяти процентов не поддержали
В Кыргызстане число избирателей за пять лет выросло на 600 тысяч человек
Спикера парламента обвинили в двойных стандартах при принятии законопроектов
Популярные новости
Продажа радиочастот. После скандала в&nbsp;отставку отправлен зампредседателя ГКНБ Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ
Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в&nbsp;декларациях шесть фирм и&nbsp;бизнес-империю Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю
Общественный транспорт между регионами и&nbsp;внутренние авиарейсы запустят 5&nbsp;июня Общественный транспорт между регионами и внутренние авиарейсы запустят 5 июня
Выборы в&nbsp;Жогорку Кенеш могут быть перенесены из-за коронавируса Выборы в Жогорку Кенеш могут быть перенесены из-за коронавируса
Бизнес
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
4 июня, четверг
10:53
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 мил...
10:49
Рада Туменбаева: Медики до сих пор не получили положенных компенсаций
10:45
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
10:44
Минздрав создал комиссию по выплате компенсации родным умерших от COVID медиков
10:37
Тазабек Икрамов назвал отличительную черту шестого созыва