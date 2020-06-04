Об инициативах чиновников, которые похоронят местный медиарынок

Министерство культуры, информации и туризма может снискать славу «похоронного бюро» отечественного цифрового телевидения.

Ведомство выступило инициатором поправок в Закон «О телевидении и радиовещании». Изменения направлены на ограничение доступа несовершеннолетних к телерадиопрограммам, которые могут нести угрозу их психике и здоровью.

Разработчики законопроекта также предлагают продлить в Кыргызстане ретрансляцию телеканалов «Первый канал. Всемирная сеть» («ОРТ») и «РТР-Планета» до 2023 года.

Они, напомним, с 2017-го входят в соцпакет эфирного цифрового наземного вещания. В перечень также включены 13 отечественных телеканалов, в том числе ОТРК, «ОТРК Спорт», «Маданият», «Музыка» ЭлТР, «Пирамида», «Пятый канал».

Представляя в Жогорку Кенеше проект закона, глава Минкультуры Азамат Жаманкулов заявил, что решение о пролонгации сроков обусловлено «большой востребованностью гражданами КР в высококачественном и разнообразном контенте телевизионных программ», предоставляемом российскими телеканалами. В режиме первого чтения 54 депутата поддержали инициативу правительства.

Почему нельзя

На следующей неделе члены Жогорку Кенеша рассмотрят эти поправки во втором и третьем чтениях.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что будет голосовать против. Он пояснил почему. По его словам, на мультиплекс (набор телевизионных и радиовещательных каналов, передаваемых по одному цифровому каналу) для российских «ОРТ» и «РТР» вещание бесплатное. За них, получается, платит отечественная Общественная телерадиовещательная корпорация (ОТРК).

Отечественные и зарубежные коммерческие каналы вынуждены выкладывать ежемесячно по 180 тысяч сомов.

«Отечественные компании обратились за скидкой. Им ее не дают. А частному российскому «Первому каналу» и «зомбоящику» «РТР-планета» даем канал бесплатно на мультиплекс. При этом турецкий «ТРТ-Аваз» и китайские телеканалы платят как положено», — сказал Дастан Бекешев.

Он напомнил, что закон о трансляции «ОРТ» и «РТР» утратил силу, и они не должны были ретранслироваться.

Почему закон не работает, а мы до сих пор платим? Надо возбудить дело. Дастан Бекешев

Глава Минкульта парировал: при переходе на мультиплекс ОТРК получил разрешение транслировать еще два зарубежных телеканала — выбор пал на «Первый» и «РТР-планета».

Против инициативы чиновников высказалась председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко. По ее словам, обещания Минкульта улучшить ко второму чтению содержание поправок с учетом всех замечаний — пустословие, поскольку концепция вносимых проектов закона изначально нелогична и неправильна.

«Поэтому было обращение, в том числе и в наш комитет от союза телекомпаний защитить отечественный рынок производителей. Нормы, включая эту, вредоносные», — сказала Наталья Никитенко.

Эта поправка якобы должна дать возможность местным каналам развиваться. Никогда на фоне сильных каналов других государств местный телерынок, телекомпании не смогут развиваться. Наталья Никитенко

Депутат Садык Шер-Нияз признался, что в первом чтении голосовал за и поддержит документ и во втором, и в третьем чтениях.

«Фильмы и передачи о культуре мы смотрим на Netflix, Google Play или других платформах. Считаю, что для развития нашего общества необходим русский язык. Он открывает нам путь в остальной мир», — сказал он.

На российских телеканалах показывают качественный контент про культуру, который, по моему мнению, полезен для Кыргызстана. Садык Шер-Нияз

Вопрос выживаемости отечественного ТВ в неравных условиях остался вне поля зрения известного режиссера.

О чем молчат авторы

Генеральный директор ОТРК Жайнак Усен уулу, отвечая на вопросы 24.kg, заявил, что отечественный медиарынок гораздо быстрее рухнет от пиратства, ценового демпинга, отсутствия медиаизмерений и несоблюдений норм и требований Закона «О телевидении и радиовещании».

«Год нет рекламы и рекламных бюджетов на этих каналах («ОРТ» и «РТР-Планета». — Прим.24.kg). На местных каналах ситуация стала лучше? У кого бюджет увеличился? Поэтому вопрос и ситуацию необходимо рассматривать с иной позиции, а именно — с учетом вышеуказанных обстоятельств», — сказал Жайнак Усен уулу.

Глава ОТРК уверяет: деньги, которые добросовестные налогоплательщики платят за ретрансляцию российских федеральных каналов, остаются в стране.

«Средства идут на зарплату сотрудников РП РМТР и техническую поддержку предприятия», — пояснил он.

Но новый законопроект, стоит отметить, практически легализует финансирование российских каналов за счет госбюджета. Он также позволяет этим иностранным телеканалам открывать свои рекламные блоки на «кнопке» ОТРК.

Очевидно, что в этом случае крупные рекламодатели будут покупать эфирное время в первую очередь на российских телеканалах.

Таким образом, и это вполне вероятно, 59 отечественных телеканалов останутся без заработка.

В 2019 году сумма, потраченная на рекламу, размещенную на местных телеканалах, составила $5 миллионов. Медиаэксперты не исключают, что в 2020-м из-за различных ограничений, связанных с распространением коронавируса, она может упасть до $3 миллионов.

Члены медиасообщества рекомендуют депутатам провести комплексный анализ инициируемого Министерством культуры, информации и туризма документа, указывая на нецелесообразность его рассмотрения, и уж тем более принятия, в предложенной редакции.

В своем обращении они подчеркнули, любые изменения в Закон «О телевидении и радиовещании» необходимо принимать только с учетом интересов всех представителей медиаиндустрии.

Чиновник проблем не видит

В профильном ведомстве считают, что ничего принципиально нового не предлагается.

«На самом деле эти статьи были до сегодняшнего дня, никаких нововведений здесь нет, идет работа только в отношении совершенствования нескольких законов», — сказал глава Минкультуры Азамат Жаманкулов. Он отметил, что российский контент очень востребован у кыргызстанцев.

Разработчики поправок говорят, что продление сроков вещания российских каналов позволит отечественным каналам за четыре года усилить материально-техническую базу и кадровый потенциал с тем, чтобы начать конкурировать с контентом, производимым российскими телеканалами. По их словам, в дальнейшем при производстве собственного контента, удовлетворяющего потребности всех категорий телезрителей, в 2023-м будет обосновано рассмотрение вопроса о полном отказе от вещания российских телеканалов на территории Кыргызстана.

24.kg обратилось за комментарием и к руководству СП «Первый канал. Кыргызстан». Но оказалось, что получить ответы можно только после официального запроса.

Все понимают,что поправка о продлении трансляции телевизионных программ «Первый канал. Всемирная сеть» («ОРТ») и «РТР-Планета» до 2023 года — вопрос межгосударственных отношений.

У ее защитников — Минкультуры и топ-менеджмента ОТРК своя логика. Кыргызстанцы платят не другой стране, все деньги направляются в родной бюджет и идут, как утверждают авторы, на поддержку отечественного медиапроизводителя. Только медиапроизводитель этих благ не видит.

Депутат Наталья Никитенко права: поправки, предложенные чиновниками, некачественные и не проработаны. Улучшить их ко второму чтению Минкультуры не успеет однозначно.

Зачем так торопятся в профильном ведомстве? Ведь просто нужно улучшить качество собственной работы, чтобы она не вызывала беспокойства у представителей местных телеканалов.