В парламенте спорят о сумме избирательного залога

Сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутаты рассматривают поправки в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

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Председатель комитета Канат Керезбеков сообщил, что по законопроекту имеются пять предложений от депутатов Тазабека Икрамова, Марлена Маматалиева, Дастана Бекешева, Улукбека Ормонова и Нурбека Сыдыгалиева.

Дастан Бекешев предложил снизить избирательный залог с 5 миллионов до 1 миллиона сомов. По его мнению, финансовые сложности у государства с этим не возникнут, а такая поправка позволит снизить расходы политических партий.

«В странах Европы вообще нет понятия избирательного залога. Такие препятствия возникают только в странах СНГ. На прошлых парламентских выборах мы вносили по 1 миллиону сомов, и только потом сумма повысилась до 5 миллионов. Также предлагается деньги партий, которые не набрали определенный процент голосов, перечислять на счет ЦИК», — сказал Дастан Бекешев.

Другой нардеп Нурбек Сыдыгалиев предложил, наоборот, повысить избирательный залог до 10 миллионов сомов.

Депутат Иса Омуркулов считает, что необходимо снизить избирательный порог, но не сумму залога. «Если мы парламентская республика и намерены развивать парламентаризм, тогда необходимо оставить залог в 5 миллионов сомов, иначе это приведет к тому, что в выборах будут участвовать 30-40 партий. Мы должны объединить политические силы», — отметил Иса Омуркулов.

Напомним, установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. В феврале, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.

Но незадолго до речи главы государства в Жогорку Кенеше ряд парламентариев выступили за изменения избирательного законодательства. Законопроект о сокращении барьера на четыре ступени — до 5 процентов, застрял в правительстве.