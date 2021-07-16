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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В случае отмены регистрации списка кандидатов залог не вернут

Парламент Кыргызстана продолжает рассматривать проект нового избирательного законодательства.

Эксперты раскритиковали норму о возвращении избирательного залога партиям и кандидатам-одномандатникам.

Отметим, что взнос политорганизаций, согласно закону, составляет 1 миллион сомов; тех, кто баллотируется по одномандатным округам — 100 тысяч сомов.

Партия возвращает залог, если она набрала свыше пяти процентов голосов. Для прохождения в ЖК, напомним, достаточно преодолеть трехпроцентный барьер. Что касается кандидатов-одномандатников, то они получают назад свои деньги, если также наберут свыше пяти процентов по своему округу.

В случае отмены регистрации кандидата, списка политической партии до дня голосования в результате нарушения законодательства избирательный залог уходит в бюджет.

Залог, внесенный политорганизацией, чье избрание было признано недействительным, также не возвращается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201371/
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