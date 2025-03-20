Спикер объяснил, почему подняли избирательный залог для кандидатов в депутаты

На заседании Жогорку Кенеша спикер Нурланбек Тургунбек уулу объяснил, почему подняли избирательный залог для кандидатов в депутаты на выборах.

Сегодня стало известно, что избирательный залог для самовыдвиженцев со 100 тысяч сомов подняли до 300 тысяч сомов, для партий он составил 9 миллионов сомов, если политорганизация выдвигает 30 кандидатов по каждому многомандатному территориальному избирательному округу. Это вызвало недовольство среди некоторых депутатов.

По словам торага, решение принято с учетом инфляции. Он напомнил, что в 2005 году сумма избирательного залога для самовыдвиженцев составляла 30 тысяч сомов.

«С тех пор прошло 20 лет. Инфляция растет. Сегодняшние 300 тысяч сомов дешевле тех 30 тысяч сомов. Так мы прописали, чтобы при регистрации кандидата была и квитанция из банка о внесении залога. Потому что, знаете, в президенты подают заявку 87 человек, в депутаты 150, но залог не вносят и торгуются до последнего. Это дополнительное бремя для ЦИК. Они направляют запросы в соответствующие органы по кандидату. А в конце претендент отзывает свою заявку. Поэтому пусть все сдают одним пакетом», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

К тому же он отметил, что 300 тысяч сомов для человека, который хочет стать депутатом ЖК не много. По партиям спикер заметил, что если политобъединение решит выдвинуть 10 кандидатов будет вносить всего 3 миллиона сомов.

«А если выдвигает 30 кандидатов по каждому округу, значит это сильная партия. Значит, у нее есть такие возможности и средства», — подчеркнул Нурланбек Тургунбек уулу.

Народные избранники обсуждают законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Вместо действующей мажоритарно-пропорциональной системы, когда депутатов избирали по партийным спискам и одномандатным округам, предлагают внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе.

То есть в стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.