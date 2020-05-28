Депутат Садык Шер-Нияз скрыл, что у него турбизнес, обменки и горнолыжные базы

Депутат Садык Шер-Нияз не указал в декларации, что владеет компанией по сдаче в наем собственного недвижимого имущества ОсОО Компания «Туркестан». Его компаньоны по бизнесу — экс-советник президента, владелец валютного центра, а также директор горнолыжной базы «Оруу-Сай» и владелица мини-пансионата «Аквамарин». Такие данные приводит издание Economist.kg.

Журналисты сравнили открытые источники с его декларациями и не нашли в них упоминаний о коммерческом бизнесе. По закону о деятельности депутата парламентарии не имеют права осуществлять подобную деятельность.

Компания «Туркестан» образована еще в декабре 1996 года, а последнюю перерегистрацию в Минюсте прошла в декабре 2012-го.

У компании три соучредителя — помимо самого депутата, граждане Айнура Омурбековна Кутуева и Курманбек Кубатбеков, а руководитель — Аалыбек Ибрагимович Осмонбеков. У каждого из них есть другой бизнес, так или иначе связанный с «Туркестаном».

Кстати, Айнура Кутуева владеет еще и мини-пансионатом «Аквамарин». На сайте Минэконома в разделе проверок субъектов предпринимательства владелицей «Аквамарина» указана именно Айнура Кутуева, известная так же, как директор Оруу-Сая и совладелица «Туркестана».

У Аалыбека Осмонбекова есть ОсОО «Валютный центр». Уплаченные в бюджет налоги с 2014 года по ноябрь 2018-го составили 1 миллион 413 тысяч сомов.

Согласно налоговой отчетности, депутат и заслуженный деятель культуры Садык Шер-Нияз зарабатывает в должности парламентария не более 830 тысяч сомов в год, или 70 тысяч в месяц. Единственное имущество в собственности парламентария — это дом в 345 квадратных метров.

С близким родственником депутата — чаще всего это супруга — дело обстоит иначе. В 2016 году этот человек заработал почти 5 миллионов сомов, имел в собственности 13 земельных участков разной площади и машину «Лексус RX 330».

Сам Садык Шер-Нияз пока не комментирует наличие бизнеса.