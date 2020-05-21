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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Дать оценку работе госорганов во время режимов ЧП и ЧС требуют в парламенте

Надо дать правовую оценку работе госорганов во время режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, в связи с пандемией и распространением коронавируса в Кыргызстане раскрылись нарушения в некоторых госорганах и учреждениях.

«По признанию самого премьер-министра, фонд Госматрезервов — это просто вывеска. А была ли там проверка? Насколько работа Минздрава и МЧС соответствовала законам? Надо дать оценку. Ожидается повторная вспышка заболевания, надо оценить готовность наших органов к подобным ситуациям», — предложила нардеп.

Жогорку Кенеш принял отчет Генеральной прокуратуры за 2019 год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153463/
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