Партия «Республика» идет на выборы-2020 без «Ата Журта»

Политическая партия «Республика» будет баллотироваться в парламент. Об этом 24.kg сообщил ее лидер, депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев.

По его словам, сейчас решаются вопросы организационного характера. «Съезд, на котором будет сформирован партийный список кандидатов, мы проведем ближе к осени», — отметил Мирлан Жеенчороев.

«Республика» будет бороться за мандаты без партии «Ата Журт».

Ранее тандем «Республика — Ата Журт» сформировали по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015 году, перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил.

Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш должны пройти 4 октября. За 60 дней до этой даты стартует предвыборная кампания, начнется регистрация списков политических партий.

Отметим, что в Жогорку Кенеше в первом чтении принят законопроект о снижении порога до 7 процентов. Четыре депутата подняли инициативу снизить порог до 5 процентов, но она не прошла.