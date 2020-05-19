Решение о переводе на домашний карантин из обсервации «Семетей» приняли заранее

Решение о том, что часть людей из обсервации «Семетей» отправят на домашний карантин, было запланировано за день. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, такое решение принял штаб. Людей, у которых двукратные анализы показали отрицательные результаты, должны были отпустить на домашний карантин. Вчера решали организационные вопросы.

«Но некоторые наши граждане не дождались, и мы получили такой итог, который был вчера. То, что говорят, что мы пошли на поводу у тех, кто устроил бардак, — это неправильно», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

Накануне кыргызстанцы, находящиеся в обсервации, взбунтовались. Они требовали отпустить их домой.

7 мая из Соль-Илецка на родину вернулся 541 кыргызстанец. Всех, у кого из них выявили COVID-19, госпитализировали в Наццентр фтизиатрии и Республиканскую инфекционную больницу.