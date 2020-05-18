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Власть

Правительство требует от ГСИН минимизировать контакты с осужденными

Следует планировать работу личного состава так, чтобы минимизировать контакт с осужденными. Об этом сегодня на заседании республиканского штаба заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Вместе с тем подтверждены четыре случая COVID-19 у сотрудников Госслужбы исполнения наказаний, которые уже госпитализированы. При этом работа по выявлению всех контактных лиц должна быть продолжена», — отметил он.

Кубатбек Боронов также напомнил, что сейчас ведется работа по возвращению соотечественников домой и необходимо четко отработать алгоритм расселения прибывающих граждан. Он поручил госорганам обновить алгоритм въезда грузовых автомашин, напомнив, что с возобновлением экономической деятельности в соседних странах, равно как и в Кыргызстане, увеличился дорожный трафик.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153066/
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