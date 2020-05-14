Спикера парламента обвинили в двойных стандартах при принятии законопроектов

Сегодня на заседании парламента депутаты поспорили о том, какой из законопроектов о снижении избирательного порога должен рассматриваться.

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Депутат Кенжебек Бокоев заявил, что в Жогорку Кенеше не первый раз нарушается регламент, это происходит систематически.

«Проблема не в пяти- или семипроцентном пороге, а в нарушениях регламента. Надо прекращать это. Законопроект, касающийся айыл окмоту, рассмотрели в первом чтении три года назад. Я устал просить, чтобы его рассмотрели во втором. Парламент перестал быть парламентом. Принимаются законы, как захочется. Те, которые неудобны, в повестку дня не вносятся. Я предлагал заслушать отчеты правительства и генпрокурора, но полгода эти вопросы не вносят в повестку. Почему? Это двойные стандарты», — сказал Кенжебек Бокоев, обращаясь к торага ЖК.

Нардеп предложил создать комиссию, которая изучит все нарушения регламента Жогорку Кенеша.

Спикер Дастанбек Джумабеков парировал: если кому-то что-то не нравится — никто не держит.

Напомним, установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. В феврале, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.

Но незадолго до речи главы государства в Жогорку Кенеше ряд парламентариев выступили за изменения избирательного законодательства. Законопроект о сокращении барьера до 5 процентов застрял в правительстве.