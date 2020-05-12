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Власть

Депутат парламента нашел выход, как помочь экономике

Депутаты комитета по бюджету и финансам рассматривают проект закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы», инициированный правительством.

Информацию по законопроекту представили министр финансов Бактыгуль Жеенбаева и вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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С предложениями выступил член фракции «Бир Бол» Акылбек Жапаров. По его словам, чтобы эффективно управлять финансами, возрождать отрасли экономики и обслуживать внешний долг в условиях кризиса, необходимо до конца года освоить средства Кыргызско-Российского фонда развития, объем которого составляет $500 миллионов.

Кроме того, парламентарий предложил незамедлительно сократить проверки субъектов предпринимательства и ввести преференции для бизнесменов, которые создают новые рабочие места. «Есть две проблемы, без решения которых экономике не поможешь — это импортозависимость и контрабанда», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Напомним, дефицит бюджета за 2020 год составляет более 30 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152554/
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