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Власть

Без задержек и проверок. Кубатбек Боронов о выдаче документов на работу

Все документы для осуществления разрешенных видов экономической деятельности должны быть выданы в оперативном порядке, без задержек и дополнительных проверок. Об этом сказал на заседании Республиканского оперативного штаба первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.

Как отметили в пресс-службе правительства, мэры Бишкека и Оша, полномочные представители правительства в Нарынской и Джалал-Абадской областях отчитались о проводимой деятельности по введенному карантину.

Кубатбек Боронов отметил, что в обществе возникает много вопросов относительно необходимости получения справки с места работы, заверенной печатью районной налоговой службы.

«В городах Бишкеке, Оше, в сельском округе Каныш-Кыя и в Ат-Башинском районе введен карантин, которым устанавливаются определенные ограничительные меры. Вместе с тем идет процесс поэтапного возобновления экономической деятельности. Организациям необходимо предоставить справки и заверить их в районных налоговых службах. За данными документами должны обращаться руководители или ответственные сотрудники организаций. У налоговых органов имеется соответствующая информационная база по компаниям, работающим в различных секторах экономики. Справки заверяются, несмотря на наличие каких-либо задолженностей, рассматривается лишь вопрос соответствия определенной компании разрешенному виду деятельности. Лицам, владеющим патентами, нет необходимости получения справок с места работы и заверения в налоговых структурах. Единственное требование — чтобы их деятельность подпадала под разрешенные сферы», — сказал первый вице-премьер-министр.

На заседании штаба было отмечено, что в ближайшее время заявки от граждан будут обрабатываться в электронном формате.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152552/
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