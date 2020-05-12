Как получить электронное разрешение на работу, рассказали в мэрии

По второму этапу с 11 мая по Бишкеку возобновят работу около 3,7 тысячи хозяйствующих субъектов. Об этом на брифинге сообщил первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев.

По его словам, на работу выйдет около 15 тысяч человек. При этом для обеспечения карантина в Бишкеке передвигаться на машине можно только после получения разрешения.

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«Они будут выдаваться хозяйствующим субъектам, чья деятельность входит в перечень видов разрешенной экономической деятельности в режиме чрезвычайной ситуации (карантина)», — отметил он.

Алмаз Бакетаев добавил, что заявку на получение разрешения можно оформить в электронном формате на сайте https://312.meria.kg. Он выдает QR-код.

«Передвижение для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность входит в перечень, должно осуществляться на основании разрешения справки с места работы, на которую ставится печать районного управления налоговой службы, где зарегистрирована организация или индивидуальный предприниматель. Кроме того, наобходимо распечатать QR-код, выдаваемый электронной системой www.312.meria.kg после одобрения электронной заявки УГНС», — отметил он.