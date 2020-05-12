13:07
USD 78.00
EUR 84.38
RUB 1.06
Общество

Как получить электронное разрешение на работу, рассказали в мэрии

По второму этапу с 11 мая по Бишкеку возобновят работу около 3,7 тысячи хозяйствующих субъектов. Об этом на брифинге сообщил первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев.

По его словам, на работу выйдет около 15 тысяч человек. При этом для обеспечения карантина в Бишкеке передвигаться на машине можно только после получения разрешения.

Читайте по теме
Ранее получившим разрешение на работу предпринимателям повторно брать не надо

«Они будут выдаваться хозяйствующим субъектам, чья деятельность входит в перечень видов разрешенной экономической деятельности в режиме чрезвычайной ситуации (карантина)», — отметил он.

Алмаз Бакетаев добавил, что заявку на получение разрешения можно оформить в электронном формате на сайте https://312.meria.kg. Он выдает QR-код.

«Передвижение для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность входит в перечень, должно осуществляться на основании разрешения справки с места работы, на которую ставится печать районного управления налоговой службы, где зарегистрирована организация или индивидуальный предприниматель. Кроме того, наобходимо распечатать QR-код, выдаваемый электронной системой www.312.meria.kg после одобрения электронной заявки УГНС», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152560/
просмотров: 503
Версия для печати
Материалы по теме
Фото дня. Второй день в районные управления налоговой службы большие очереди
Без задержек и проверок. Кубатбек Боронов о выдаче документов на работу
Ранее получившим разрешение на работу предпринимателям повторно брать не надо
За разрешения на работу в Кыргызстане иностранцы заплатили 94,2 миллиона сомов
За полгода 11 тысяч иностранцев получили разрешение на работу в Кыргызстане
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Запустят&nbsp;ли завтра в&nbsp;Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 71&nbsp;новый случай коронавируса (обновлено) В Кыргызстане зарегистрировали 71 новый случай коронавируса (обновлено)
Бизнес
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
12 мая, вторник
12:43
Конфликт на границе. Раненому пограничнику нужна еще одна операция Конфликт на границе. Раненому пограничнику нужна еще од...
12:41
Как получить электронное разрешение на работу, рассказали в мэрии
12:39
Конфликт на границе. Правительство обещает восстановить сожженный дом баткенца
12:15
Двое представителей МВД Кыргызстана в России заразились коронавирусом
12:08
Депутат парламента нашел выход, как помочь экономике