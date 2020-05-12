За день работы сайта по выдаче разрешений на передвижение подано 836 заявок

За первый день работы интернет-ресурса по выдаче электронных разрешений на передвижение для предпринимателей по всем трем этапам экономической деятельности в Бишкеке 312.meria.kg поступило 836 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, одобрено 14, отклонено 4, а 815 заявок находится на рассмотрении. В мэрии добавили, что районные управления Налоговой службы также принимают горожан до 20.00.

Если организация входит в перечень разрешенной экономической деятельности в режиме ЧС, разрешение (QR-код) на передвижение можно получить на сайте или в районном управлении Налоговой службы (печать).

В муниципалитете отметили, что регистрация каждого сотрудника необходима, чтобы не допустить фактов подделки, мошенничества документации со стороны недобросовестных граждан.

Отметим, ранее в мэрии сообщали, что комендатура завершила работу и все пропуска аннулированы. Но все электронные разрешения, полученные ранее по первому этапу возобновления экономической деятельности, автоматически продлеваются. «Бизнесмены должны сохранить свои QR-коды, они актуальные», — подчеркнули в муниципалитете.