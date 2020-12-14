Госстрой оформил 566 лицензий на осуществление строительной деятельности

Госстрой оформил за 2020 год 566 лицензий на осуществление строительной деятельности. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства оформило также 1 тысячу 553 государственных квалификационных сертификата специалистов строительной отрасли.

«Впервые получили лицензию 408 организаций, остальным компаниям они переоформлены в связи с повышением уровня ответственности и включением дополнительных видов работ. По выдаче государственных квалификационных сертификатов специалистов строительной отрасли из общего числа 932 продлили в связи с окончанием срока действия. Отказано в выдаче сертификатов в связи с некомпетентностью 108 специалистам», — добавили в госагентстве.