19:33
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Общество

Госстрой оформил 566 лицензий на осуществление строительной деятельности

Госстрой оформил за 2020 год 566 лицензий на осуществление строительной деятельности. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства оформило также 1 тысячу 553 государственных квалификационных сертификата специалистов строительной отрасли.

«Впервые получили лицензию 408 организаций, остальным компаниям они переоформлены в связи с повышением уровня ответственности и включением дополнительных видов работ. По выдаче государственных квалификационных сертификатов специалистов строительной отрасли из общего числа 932 продлили в связи с окончанием срока действия. Отказано в выдаче сертификатов в связи с некомпетентностью 108 специалистам», — добавили в госагентстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176550/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство школы в Кочкорском районе завершили на 80 процентов
В Нарынской области планируют построить экспериментальный поселок на 300 дворов
В Аксыйском районе начали строительство школы на 225 ученических мест
В Джалал-Абаде построят школу на 570 мест
В 2020 году завершены строительство и капитальный ремонт 53 социальных объектов
Введен мораторий на выдачу новых лицензий на золото, серебро и медь
В Бишкеке строят третье отделение детского центра онкологии
Новый корпус инфекционной больницы на 100 мест. Как он выглядит
В трех областях Кыргызстана началось строительство домов юстиции
Строительство инфекционной больницы в Нарыне завершили на 70 процентов
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за&nbsp;две минуты Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в&nbsp;колонии. Он&nbsp;передал ей&nbsp;фрукты Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в колонии. Он передал ей фрукты
ГКНБ сообщил подробности задержания экс-главы Финпола ГКНБ сообщил подробности задержания экс-главы Финпола
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
14 декабря, понедельник
19:17
Госстрой оформил 566 лицензий на осуществление строительной деятельности Госстрой оформил 566 лицензий на осуществление строител...
19:09
Кыргызстанец избил сына металлической трубой. Он осужден на 3,5 года
19:03
На проведение референдума потратят почти 40 миллионов сомов
19:00
Цифра дня. 273 миллиона сомов штрафов за нарушения ПДД выписали в Бишкеке
18:50
ЦИК утвердила календарный план по подготовке и проведению референдума