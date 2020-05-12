Объединение местных и парламентских выборов: за и против

В Кыргызстане после отмены режима чрезвычайного положения на некоторых территориях режим чрезвычайной ситуации остается в силе. Он предполагает ряд ограничений, включая карантин, запрет на свободное передвижение, и действует по всей стране. Напомним, режим ЧС введен 22 марта из-за угрозы распространения смертельно опасного коронавируса. А 23-го президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о переносе местных выборов, которые должны были пройти 12 апреля в пяти городах — Оше, Майлуу-Суу, Токмаке, Балыкчи, Караколе и 25 айыл окмоту.

Когда будет перезапущена подготовка к избранию новых депутатских составов на местах, пока неизвестно. Согласно закону, в период действия ЧС любые выборные процессы запрещены.

В последнее время инициируются предложения о назначении дня голосования в местные кенеши на 4 октября. На этот день, напомним, запланированы парламентские выборы.

Инициаторы считают, что это поможет сэкономить бюджетные деньги. Кампания обойдется в целом в 1,2 миллиарда сомов. Есть и выступающие за то, чтобы провести голосование на местах в июле-августе, объявив предвыборную кампанию заново. Сторонники этой идеи отмечают, что прежняя началась с нарушений: массовая прописка в Оше, Караколе, Токмаке и Балыкчи, изменение границ избирательных участков. Эти факты могут подорвать доверие как к самому процессу выборов депутатов местных кенешей, так и к итогам голосования.

С чистого листа

Член ЦИК Атыр Абдрахматова считает, что, прежде чем конкретизировать дату голосования, нужно решить вопрос с «гостями с периферии».

В период ЧП этим не занимались ни сотрудники правоохранительных органов, ни ГРС. А без возвращения ситуации в правовом поле продолжать выборы неуместно.

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«В отношении массово прописанных должно быть решение правоохранительных органов, на основании которых эти люди не будут в рамках закона включены в списки избирателей. Как бы это ни звучало неприятно, но нам важно любое решение принимать строго в рамках закона, а не обосновывать это «политикой» времени и ситуации. ГРС должна предоставить данные, сколько из массово прописанных в Оше, Токмаке и Караколе уже успели поменять паспорта или отметку в ID-карте», — сказала Атыр Абдрахматова.

То, что ЦИК не включит массово прописавшихся в списки избирателей, было политическим заявлением, как у нас любят говорить, поскольку таких законных полномочий у комиссии нет. Атыр Абдрахматова

С ней отчасти согласны и депутаты парламента Дастан Бекешев и Мирлан Жеенчороев. Они также выступают за обнуление местных выборов. Правда, доводы у каждого из них свои.

Дастан Бекешев, к примеру, за то, чтобы выборный ажиотаж отодвинуть на апрель 2021 года. «Выделять на кампанию сейчас в условиях кризиса 1,2 миллиарда сомов — слишком большая роскошь. При условии, что мы на поддержку бизнеса еле-еле выкроили 14 миллиардов. Но то, что две кампании нужно объединить, это бесспорно», — отметил Дастан Бекешев.

Мирлан Жеенчороев категорически против отсрочки на весну. Он сторонник осенней кампании. Более того, предлагает 4 октября избрать еще и депутатов Бишкекского горкенеша (его полномочия заканчиваются в декабре).

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«Регистрацию партий, составление списков избирателей, определение границ участков — всем этим нужно заниматься вновь. Многие партии, и тому есть подтверждение в социальных сетях и СМИ, невзирая на неоднократные предупреждения ЦИК, грубо нарушали избирательное законодательство. Занимались агитацией в период ЧП, развозили продукты от своего имени нуждающимся. Это однозначно подкуп. Их нужно либо снимать с гонки и привлекать к ответственности, либо проводить новую регистрацию», — сказал нардеп.

По мнению Мирлана Жеенчороева, иначе легитимность местных кенешей, куда придут такие партии, может быть подвергнута сомнению, как и итоги голосования.

Спорные инициативы

Юрист Эрик Ирискулбеков не считает, что политические объединения, раздавая продукты местному населению, нарушили закон и, тем более, Уголовный кодекс.

«Избирательной кампании не было. Это раз. Второе, на эти факты не отреагировали ни ТИК, ни ЦИК, следовательно, как нарушения их нельзя классифицировать. Третье, неизвестно, партии ли сами передавали от своего имени эти мешки или это делали кандидаты как физические лица. Поэтому это не основание требовать объявления новой кампании», — сказал Эрик Ирискулбеков.

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Он также не согласен и с тем, что выборы местные и парламентские можно провести в один день. По мнению юриста, тогда будет нарушен принцип избирательного адреса голосующего. «То есть на выборах в Жогорку Кенеш я могу исполнить свой гражданский долг, находясь в любой точке Кыргызстана, а на местных я обязан голосовать только по прописке. Вот и представьте, к примеру, ошанин 4 октября оказался в Бишкеке. Он поставит галочку в бюллетене за партию, которая баллотируется в Жогорку Кенеш, но проголосовать за политобъединение, которое идет в горкенеш Оша, не сможет», — пояснил Эрик Ирискулбеков.

Против объединения двух выборных кампаний и член ЦИК Гульнара Джурабаева. По ее словам, назначать два масштабных политических события на один день чревато. Избиратели могут запутаться, испортят бюллетени, и на некоторых участках выборы могут быть признаны несостоявшимися.

«В 2016-м, когда мы провели в один день референдум и местные выборы, было множество испорченных бюллетеней. Кампания уже началась, и ее просто надо будет перезапустить с того момента, когда она была приостановлена», — сказала она.

Считаю, что местные выборы нужно провести до 4 октября. Гульнара Джурабаева

Непредвиденные обстоятельства

Избирательное законодательство не предусматривает ситуацию, когда процесс подготовки к выборам надо приостанавливать. Поэтому эксперты рекомендуют обнулить саму кампанию, позволить партиям пройти перерегистрацию, утвердить схемы участков и определить списки избирателей без учета вновь прибывших. А вот объединять местные и парламентские выборы не следует.

«Серьезных аргументов, чтобы объявить единый день голосования, нет. Поэтому инициативы отдельных депутатов не имеют под собой оснований. Перспектива экономии денег очень призрачна. При совмещении возрастет нагрузка на избирательные комиссии на местах, понадобятся дополнительные урны, технически обученные специалисты, а это все затраты», — полагает политолог Шерадил Бактыгул.

К тому же, при подсчете голосов может возникнуть путаница, которую могут использовать целенаправленно, чтобы внести сомнения в достоверность итогов выборов в Жогорку Кенеш. Шерадил Бактыгул

P.S. Вопрос о старте обеих избирательных кампаний остается открытым. Ни одна из политических партий пока не представила ни свой антикризисный план, ни программы, как должна жить страна после выхода из режима ЧП и ЧС. Очевидно, что выборы-2020 снова будут борьбой кошельков, а не идей.