Президент Кыргызстана предложил свои антикризисные меры

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков внес ряд предложений по среднесрочным и долгосрочным антикризисным мерам. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Свои идеи глава КР озвучил на встрече с представителями бизнеса. Он подчеркнул необходимость своевременной реализации мер, направленных на поддержку бизнеса в текущей ситуации.

Сооронбай Жээнбеков озвучил ряд предложений для правительства страны по пересмотру среднесрочных и долгосрочных стратегических направлений развития, отметив важность создания благоприятных условий для бизнеса и поддержки приоритетных секторов экономики.

Президент обратил внимание на усиление мер по поддержке бизнеса в посткризисный период и поддержку отечественных товаропроизводителей.

«Сокращение зависимости от импорта — не только экономический вопрос, это касается и продовольственной безопасности республики. Надо выработать действенные механизмы оказания поддержки для отечественных производителей, которые требует ситуация в условиях текущего кризиса», — подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков отметил важность предоставления малому и среднему бизнесу долгосрочных льготных кредитов и своевременного обеспечения экономики необходимой ликвидностью. «Надо уделять особое внимание нашим конкурентным преимуществам. Например, оказывать поддержку производству экологически чистой продукции, оказанию цифровых услуг, ведению электронной торговли, рекреационному и медицинскому туризму, производству защитных средств», — уверен он.

Глава государства подчеркнул необходимость оперативного внедрения цифровой экономики, добавив, что мировая пандемия наглядно продемонстрировала требования и перспективы в сфере цифровых технологий. По его мнению, широкое применение цифровых технологий, выработка понятных и удобных правил для бизнеса, усиление предоставления онлайн-услуг, либерализация налогового законодательства — все это минимизирует бюрократию и административное давление на бизнес.

Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на усиление роли бизнес-ассоциаций, использование новых инвестиционных возможностей и стимулирование внутренних инвестиций.

«Необходимо пересмотреть инвестиционную стратегию с учетом новых вызовов. Мы должны предложить инвесторам простые и понятные правила для того, чтобы новые возможности и преимущества своевременно были использованы», — заметил он.

С учетом оценки экономического ущерба и новых вызовов президент предложил разработать новую программу поддержки и развития предпринимательства в стране. «Мы должны создать для предпринимательства новую среду, новую культуру, новые условия. Поэтому кабмину совместно с бизнесом необходимо образовать специальную рабочую группу для выработки новой стратегии, определяющей уникальные возможности развития», — уверен Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что на сегодня правовая финансовая среда рассчитана только на предоставление классических банковских кредитов. Но в условиях кризиса экономика из-за отсутствия «подушки безопасности» нуждается в длинных и дешевых финансовых ресурсах. Глава государства уверен, что есть особая необходимость в создании среды для образования и широкого применения целевых инвестиционных фондов для финансирования кластерных проектов.