16:25
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Власть

Президент Кыргызстана предложил свои антикризисные меры

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков внес ряд предложений по среднесрочным и долгосрочным антикризисным мерам. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Свои идеи глава КР озвучил на встрече с представителями бизнеса. Он подчеркнул необходимость своевременной реализации мер, направленных на поддержку бизнеса в текущей ситуации.

Сооронбай Жээнбеков озвучил ряд предложений для правительства страны по пересмотру среднесрочных и долгосрочных стратегических направлений развития, отметив важность создания благоприятных условий для бизнеса и поддержки приоритетных секторов экономики.

Президент обратил внимание на усиление мер по поддержке бизнеса в посткризисный период и поддержку отечественных товаропроизводителей.

«Сокращение зависимости от импорта — не только экономический вопрос, это касается и продовольственной безопасности республики. Надо выработать действенные механизмы оказания поддержки для отечественных производителей, которые требует ситуация в условиях текущего кризиса», — подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков отметил важность предоставления малому и среднему бизнесу долгосрочных льготных кредитов и своевременного обеспечения экономики необходимой ликвидностью. «Надо уделять особое внимание нашим конкурентным преимуществам. Например, оказывать поддержку производству экологически чистой продукции, оказанию цифровых услуг, ведению электронной торговли, рекреационному и медицинскому туризму, производству защитных средств», — уверен он.

Глава государства подчеркнул необходимость оперативного внедрения цифровой экономики, добавив, что мировая пандемия наглядно продемонстрировала требования и перспективы в сфере цифровых технологий. По его мнению, широкое применение цифровых технологий, выработка понятных и удобных правил для бизнеса, усиление предоставления онлайн-услуг, либерализация налогового законодательства — все это минимизирует бюрократию и административное давление на бизнес.

Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на усиление роли бизнес-ассоциаций, использование новых инвестиционных возможностей и стимулирование внутренних инвестиций.

«Необходимо пересмотреть инвестиционную стратегию с учетом новых вызовов. Мы должны предложить инвесторам простые и понятные правила для того, чтобы новые возможности и преимущества своевременно были использованы», — заметил он.

С учетом оценки экономического ущерба и новых вызовов президент предложил разработать новую программу поддержки и развития предпринимательства в стране. «Мы должны создать для предпринимательства новую среду, новую культуру, новые условия. Поэтому кабмину совместно с бизнесом необходимо образовать специальную рабочую группу для выработки новой стратегии, определяющей уникальные возможности развития», — уверен Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что на сегодня правовая финансовая среда рассчитана только на предоставление классических банковских кредитов. Но в условиях кризиса экономика из-за отсутствия «подушки безопасности» нуждается в длинных и дешевых финансовых ресурсах. Глава государства уверен, что есть особая необходимость в создании среды для образования и широкого применения целевых инвестиционных фондов для финансирования кластерных проектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152485/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана встретился с бизнесом. Говорили об антикризисных планах
Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин поздравили друг друга с Днем Победы
Президент открыл памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву
Правительство планирует вдвое увеличить капитал Гарантийного фонда
В кабмине рассказали, кто и на каких условиях сможет получить льготные кредиты
Льготные кредиты бизнесу. Деньги нашли из сэкономленных госрасходов
Второй антикризисный план кабмина: льготные кредиты и легализация капитала
Пункты пропуска и контрабанда. О чем еще говорили главы Кыргызстана и Казахстана
В непростые моменты народы Кыргызстана и​ Узбекистана всегда оказывали поддержку
Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования близким заведующей ЦСМ № 3
Популярные новости
Режим ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане будет продлен. Из&nbsp;поздравления президента страны Режим ЧС в Кыргызстане будет продлен. Из поздравления президента страны
Правительство объявило 10&nbsp;мая для госорганов рабочим днем Правительство объявило 10 мая для госорганов рабочим днем
Семь пятниц на&nbsp;неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о&nbsp;правилах Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах
Президент Кыргызстана подписал закон об&nbsp;амнистии. Кто выйдет на&nbsp;свободу Президент Кыргызстана подписал закон об амнистии. Кто выйдет на свободу
Бизнес
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
11 мая, понедельник
16:24
Где на въезде в Бишкек стоят блокпосты. Список Где на въезде в Бишкек стоят блокпосты. Список
16:17
Президент Кыргызстана предложил свои антикризисные меры
16:07
Учебный год в школах Кыргызстана завершится 30 мая
16:06
Что является очагом заражения коронавирусом, объяснили в мэрии Бишкека
16:01
Кыргызстан просит Россию снизить цену на природный газ