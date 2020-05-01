Депутат: Предвыборные списки должны возглавлять юристы, экономисты, финансисты

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев предлагает добавить еще одну квоту при формировании списков кандидатов в депутаты — профессиональную. Инициируемые им поправки представлены на общественное обсуждение.

По его словам, при составлении партийного списка кандидатов конституционный закон о выборах закрепляет принцип квотирования: гендерный, возрастной, этнический и квоту для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Чтобы обеспечить в составе Жогорку Кенеша профессиональных юристов, экономистов и финансистов, а также кандидатов и докторов наук, предлагается предусмотреть специальную квоту для этих профессий и представителей науки — профессиональную. При этом они должны быть включены в список как первые 40 претендентов», — отметил Бакыт Торобаев.

Партии, участвующие в выборах, обязаны учесть представительство не менее 10 процентов кандидатов, имеющих высшее юридическое, высшее финансово-экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 15 лет. Бакыт Торобаев

Он добавил, что это изменение позволит повысить кадровый потенциал депутатского корпуса.

Расходов из республиканского бюджета реализация инициативы нардепа не потребует.