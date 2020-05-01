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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Депутат: Предвыборные списки должны возглавлять юристы, экономисты, финансисты

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев предлагает добавить еще одну квоту при формировании списков кандидатов в депутаты — профессиональную. Инициируемые им поправки представлены на общественное обсуждение.

По его словам, при составлении партийного списка кандидатов конституционный закон о выборах закрепляет принцип квотирования: гендерный, возрастной, этнический и квоту для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Чтобы обеспечить в составе Жогорку Кенеша профессиональных юристов, экономистов и финансистов, а также кандидатов и докторов наук, предлагается предусмотреть специальную квоту для этих профессий и представителей науки — профессиональную. При этом они должны быть включены в список как первые 40 претендентов», — отметил Бакыт Торобаев.

Партии, участвующие в выборах, обязаны учесть представительство не менее 10 процентов кандидатов, имеющих высшее юридическое, высшее финансово-экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 15 лет.

Бакыт Торобаев

Он добавил, что это изменение позволит повысить кадровый потенциал депутатского корпуса. 

Расходов из республиканского бюджета реализация инициативы нардепа не потребует.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151569/
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