Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, ранее штаб подсчитал, сколько примерно человек будут болеть коронавирусом 30 апреля.

«Согласно анализу по методике ВОЗ в Кыргызстане на 30 апреля коронавирусом должно заболеть 770 человек. На сегодняшний день число заболевших — 720. Мы действуем согласно составленным расчетам. Мы должны выявить всех бессимптомников, а на это нужно время», — сказал Кубатбек Боронов.