14:39
USD 79.34
EUR 86.06
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом

Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, ранее штаб подсчитал, сколько примерно человек будут болеть коронавирусом 30 апреля.

«Согласно анализу по методике ВОЗ в Кыргызстане на 30 апреля коронавирусом должно заболеть 770 человек. На сегодняшний день число заболевших — 720. Мы действуем согласно составленным расчетам. Мы должны выявить всех бессимптомников, а на это нужно время», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151430/
просмотров: 687
Версия для печати
Материалы по теме
Возобновление внутренних авиарейсов в Кыргызстане пока не планируется
Кубатбек Боронов: Мы уже подготовились к возможной второй волне коронавируса
Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом
В Кыргызстане начнут выявлять скрывших факт контакта с больными коронавирусом
Правительство выделило 15 миллионов сомов на поддержку кыргызстанцев за рубежом
Проблемы с жильем и питанием кыргызстанцев, застрявших в России и ОАЭ, решат
В Кыргызстане усилен контроль за теми, кто контактировал с зараженными COVID-19
Чиновник просит депутатов не настаивать на ответственности экс-главы Минздрава
Правительство обещает не допустить провокаций с целью дестабилизации ситуации
Коронавирус в Кыргызстане. Республиканский штаб получил гумпомощь
Популярные новости
Детские сады и&nbsp;школы начнут работу только после снятия режимов&nbsp;ЧП и&nbsp;ЧС Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС
Парламент рассмотрит вопрос о&nbsp;режиме чрезвычайного положения 30&nbsp;апреля Парламент рассмотрит вопрос о режиме чрезвычайного положения 30 апреля
Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;20-24 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 апреля
Бизнес
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
29 апреля, среда
14:18
Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом
14:14
Возобновление внутренних авиарейсов в Кыргызстане пока не планируется
14:06
От резервиста до чемпиона. Как кыргызстанец «задушил» бойца UFC
14:00
В правительстве вновь просят кыргызстанцев потерпеть и меньше выходить на улицу
13:47
Шесть человек, нарушивших условия карантина, ждет штраф до 60 тысяч сомов