Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в заседании Евразийского межправсовета

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что главы правительств государств — членов Евразийского экономического союза обсудили проект документа, определяющий стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

«Перечень мер и механизмов является дорожной картой дальнейшего развития интеграции государств — членов ЕАЭС, которая предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов, внесение изменений и дополнений в договор о союзе и, соответственно, в национальные законодательства государств — членов союза. Меры и механизмы стратегических направлений дополняют и развивают мероприятия, уже реализуемые в соответствии с утвержденными базовыми документами. Например, концепция формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, концепция формирования общего рынка газа ЕАЭС, концепция формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС», — сообщает пресс-служба.

По итогам заседания принято решение повторно рассмотреть вопрос по ценообразованию на транспортировку газа до проведения высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 19 мая 2020 года.

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет во второй декаде июля 2020 года в Минске.