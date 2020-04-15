Тяжело, но мы справимся. Президент обещает поддержку всем кыргызстанцам

Президент обещает поддержку всем во время борьбы с пандемией. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что в нынешней ситуации никто не останется без поддержки.

«Одной из самых актуальных задач сегодняшнего дня является оказание помощи нуждающимся людям. Будут использованы все механизмы социальной защиты со стороны государства. Мы решим вопрос обеспечения продуктами питания наших граждан из уязвимых слоев населения. Пенсии, пособия и заработные платы будут сохранены и выплачиваться своевременно. У правительства есть возможность для использования всех необходимых резервов», — сказал он.

Глава государства объяснил, что у Кыргызстана не было в резерве «подушки безопасности». Поэтому пришлось обратиться к международным партнерам.

«Помощь начала поступать. За последние два года дефицит бюджета был снижен, мы держали под контролем объем внешнего долга, не допускали его увеличения. Были созданы благоприятные налоговые условия для предпринимателей, наблюдалась экономическая активность. В 2018 году ВВП страны вырос на 3,5 процента, а в 2019-м — почти на 5 процентов. Резко возрос объем кредитования бизнеса», — сообщил он.

Президент выразил уверенность, что все вместе мы справимся с проблемами и трудностями.