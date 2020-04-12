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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Вице-премьер рассказал президенту о повышении цен на социально значимые продукты

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял вице-премьер-министра Эркина Асрандиева.

По данным пресс-службы президента, обсужден ход реализации антикризисных мер, направленных на минимизацию негативного влияния коронавирусной инфекции на отечественную экономику.

Глава государства отметил, что первоочередное внимание со стороны государственных органов должно уделяться обеспечению продовольственной безопасности, поддержке деловой активности в стране и социально уязвимым и временно оставшимся без работы гражданам.

Вице-премьер-министр сказал, что в связи со сложившейся ситуацией временно приостановили финансирование неприоритетных расходов государственного бюджета.

«За январь — март 2020 года рост экономики составил 1,5 процента, что на 3,9 процентных пункта меньше аналогичного показателя за прошлый год. Наблюдается снижение экспорта и повышение цен на отдельные социально значимые товары. В целях обеспечения продовольственной безопасности продолжаем поставку муки и товаров первой необходимости населению в регионах», — сказал Эркин Асрандиев.

Президент отметил необходимость принятия дополнительных мер по поддержке предпринимателей в сложившейся ситуации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149892/
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