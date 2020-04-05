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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

После поездки на юг страны у премьер-министра взяли тест на коронавирус

После двухдневной поездки в Ошскую и Джалал-Абадскую области у премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и остальных 12 членов делегации взяли экспресс-тест на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Сразу после прибытия в Бишкек все члены делегации, прибывшие из региона с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, прошли экспресс-тест на выявление коронавируса. Ни у одного из них вирус не обнаружен. В целях минимизации рисков все они отправлены на домашний карантин на три дня», — отметили в кабмине.

В пресс-службе сказали, что экспресс-тесты сдали и сотрудники аппарата правительства, задействованные в оперативной работе по координации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149236/
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