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Власть

Кыргызстан не выдержит карантин больше месяца. Депутаты требуют решить проблемы

Кыргызстан должен до 15 апреля предпринять решительные шаги в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Алтынбек Сулайманов.

Он предлагает провести массовое тестирование населения на коронавирус. Разрешить частным медицинским центрам брать анализы.

«Если наш карантин продлится больше месяца, ни население, ни страна не выдержат. Нет у нас таких возможностей. Правительство не сможет накормить всех. Мы ведь у всех отобрали работу. Да, может, месяц они выдержат, есть соседи, есть родственники. А дальше что? Надо быстро выявить тех, кто заражен, и изолировать только их. На что хватит 10-20 тысяч тестов? 1 миллион тест-систем будет стоить всего $3 миллиона. Дайте разрешение всем частным лабораториям работать», — сказал народный избранник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148759/
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