Чрезвычайное положение в Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков обратился к народу

«Соблюдение дисциплины — это гражданская обязанность каждого из нас в эти непростые дни», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в обращении к населению республики.

Эти меры позволили нам достаточно долгое время удерживать стабильную ситуацию в стране. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства напомнил, что с момента начала распространения коронавирусной инфекции по миру ситуация в стране была взята под контроль. Этот вопрос под личным контролем президента, было проведено несколько заседаний Совета безопасности в открытом и в закрытом режимах.

«В нынешнем мире, где люди всегда находятся в тесном взаимодействии друг с другом, эта инфекция, как и в других странах, проникла в нашу страну. Для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции с 22 марта мы ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Но имеют место случаи несоблюдения правил и невыполнения требований порядка. И это обусловило необходимость введения еще более жестких мер по предотвращению распространения коронавируса. Поэтому, опираясь на свое конституционное право, подписал указ о введении чрезвычайного положения с 25 марта до 15 апреля в Джалал-Абаде, Оше, Бишкеке и Сузакском, Ноокатском и Кара-Суйском районах», — отметил глава государства.

Согласно указу, вводится особый режим поведения наших граждан и функционирования учреждений. В обязательном порядке будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия. Президент еще раз отметил, что чрезвычайная ситуация в стране и чрезвычайное положение создадут некоторые неудобства и ряд ограничений в повседневной жизни.

От наших граждан требуется неукоснительное соблюдение дисциплины. Сооронбай Жээнбеков

«Все усилия государственных органов и местной власти направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекции. Наши врачи, сотрудники Пограничной службы и милиции работают в круглосуточном режиме. Если эти усилия не будут поддержаны общественностью, каждым гражданином, невозможно будет добиться успеха. Только единством мы сможем добиться положительных результатов. Дорогие соотечественники, нам необходимо оказать всяческую поддержку тем, кто стоит на страже нашего с вами здоровья», — обратился президент к кыргызстанцам.

Сейчас по всему миру проводятся непрерывные исследования по поиску вакцины. Но пока, по словам президента, есть единственное эффективное средство по противодействию коронавирусной инфекции — порядок, единство и четкое соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Соблюдение дисциплины — гражданская обязанность каждого из нас в эти непростые дни. Сооронбай Жээнбеков

«Это ответственность не только за себя, но и за здоровье, жизнь и благополучие своих детей, соотечественников и всего общества. Мы не можем позволить равнодушие, придерживаясь позиции «меня эта болезнь не коснется, я могу и не предпринимать никаких мер». Необходимо оставаться дома, строго соблюдать гигиенические правила, прекратить встречи. Прибывшим из-за рубежа и находящимся на обсервации или лечении запрещается произвольно покидать эти места», — отметил глава государства.

Он призвал тех, кто контактировал с больными, самим сообщать по телефону и не заставлять себя искать, а также строго соблюдать условия домашнего карантина.

«Кто не соблюдает эти условия — вредит не только себе, но и всему народу. Подобная безответственность будет строго наказана. Не зря народная мудрость гласит, что «Береженого Бог бережет». Сегодня мы должны следовать мудрости «Эл аман болсун, эл арасында мен аман болоюн» («Пусть будет здоров и благополучен мой народ, тогда и я буду здоров среди народа»)», — уверен глава государства.

И стар и млад, независимо от занимаемой должности, мы все должны объединиться в борьбе против этого заболевания. Сооронбай Жээнбеков

«Каждый гражданин может внести свою лепту в охрану здоровья нации строгим соблюдением требований карантина и медицинских предписаний. Еще раз хотел бы выразить благодарность сотрудникам различных сфер и в первую очередь медикам, круглосуточно находящимся на рабочем месте. В первые дни имели место недостатки в обеспечении деятельности наших медиков. Я информирован об этом. Республиканский штаб исправляет ситуацию», — отметил президент.

Уважаемые медики, весь народ высоко ценит ваш труд, дающий надежду и уверенность в завтрашнем дне. Сооронбай Жээнбеков

«Государство берет на себя заботу о вас. Я прошу вас продолжить работу в усиленном режиме. Мы все переживаем серьезные испытания. Если гражданам пришло время сохранять порядок, для предпринимателей в нынешней ситуации наступила пора исполнить свой гражданский долг перед народом. Кыргызстанцы достойно оценят вашу позицию, если вы не допустите повышения цен на продукты, лекарства и другие товары первой необходимости», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Исходя из нынешней тяжелой экономической ситуации, правительством будет разработан алгоритм работы малого и среднего бизнеса в особых условиях. Президент уверен, что нужно незамедлительно принять комплексный антикризисный план. Следует обеспечить зеленый коридор для поставщиков товаров первой необходимости.

Считаю велением времени необходимость временного отказа от проверки предприятий, не находящихся в зоне риска. Сооронбай Жээнбеков

«Принято решение о пролонгации сроков выплаты кредитов для предпринимателей, терпящих убытки, и приостановлении штрафов. Политических, государственных деятелей, средства массовой информации и гражданских активистов призываю быть осторожными и ответственными в своих высказываниях. Распространение недостоверной информации несет вред информационной безопасности. Прошу доверять только сообщениям государственных штабов и не распространять информацию, способную вызвать панику среди населения», — обратился глава государства.

В заключении Сооронбай Жээнбеков напомнил, что госорганы выполняют задачи, направленные на решение экономических проблем и на противодействие инфекции. Ситуация находится под жестким контролем.

«Мы, потомки Манаса Великодушного, в своей многовековой истории преодолевали много подобных испытаний. С Божьей помощью, благодаря единству народа и строгой дисциплине мы достойно выдержим и это испытание. Уверен, что из нынешней непростой ситуации мы выйдем, укрепив согласие в обществе, обновив экономику, углубив человеческую совесть и возвысив наше национальное достоинство. Выражаю признательность каждому соотечественнику, который с пониманием относится к сложившейся ситуации. Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан, и пусть в нашем народе будет благополучие, а на земле царит мир!» — заключил Сооронбай Жээнбеков.