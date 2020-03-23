Правительство направило запросы донорам о поддержке Кыргызстана

Направлены предварительные запросы в основные донорские организации для поддержки Кыргызстана. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, сейчас кабмин не может назвать конкретных цифр по нуждам страны. Есть предварительные подсчеты по отдельным секторам — здравоохранение, Министерство чрезвычайных ситуаций, по потенциальным потерям бюджета.

«Ведутся расчеты по объему средств, необходимых для поддержки бизнеса. Все это мы представили донорам. Какой именно объем средств в итоге нам выделят, мы пока не знаем. Ждем ответа», — заключил Эркин Асрандиев.