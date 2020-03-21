В ближайшие четыре недели все госучреждения будут работать без выходных

22, 28, 29 марта, 4, 5, 7, 11, 12 апреля 2020 года — рабочие дни для государственных органов и учреждений, исполнительных органов местного самоуправления. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что это сделано для принятия оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории Кыргызстана и обеспечения устойчивого функционирования других сфер экономики страны.

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«Эта ситуация требует со стороны государства и органов государственной власти принятия соответствующих мер. Для осуществления указанных мер требуются принятие и реализация соответствующих управленческих решений, в том числе в выходные и праздничные дни», — говорится в сообщении.

Руководителям госорганов и учреждений, исполнительных органов местного самоуправления поручено определить список сотрудников, которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в рабочие дни.

Одновременно с этим коммерческим банкам, осуществляющим обслуживание бюджетных учреждений, рекомендовано объявить 22, 28, 29 марта, 4, 5, 7, 11, 12 апреля рабочими днями, определив список работников, которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в указанные рабочие дни, в соответствии с законодательством Кыргызстана, регулирующим трудовые правоотношения.