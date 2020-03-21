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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Мухаммедкалый Абылгазиев: Сейчас не время искать виновных. Нужно победить вирус

«Несмотря на все усилия, предотвратить проникновение вируса в страну не удалось. Сейчас не время искать виновных. На сегодня у нас две важные задачи: как победить инфекцию и как бороться с ее последствиями», — заявил накануне на внеочередном совещании премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, коронавирус уже так или иначе повлиял на экономику. Поэтому кабмин сейчас должен четко определить алгоритм действий. Без конкретных правил ведения дела что-то можно упустить. Поэтому необходимо мобилизовать работу. Глава правительства подчеркнул: чтобы оценить уровень опасности, в первую очередь надо уточнить число зараженных и людей, контактировавших с ними.

«С какими бы трудностями ни сталкивались, мы должны победить этот недуг. На мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции финансовые ресурсы экономиться не будут. Если мы сейчас будем думать об экономии миллиона, то, возможно, в будущем будем вынуждены тратить миллиард сомов. И, как я уже не раз повторял, на здоровье наших граждан мы не собираемся экономить. Здоровье населения для нас важнее, экономику поднимем, если мы будем здоровы. Будет создан единый штаб под председательством премьер-министра, куда войдут все органы и представители аппарата президента Кыргызстана», — добавил он.

Мухаммедкалый Абылгазиев также поручил рассчитать экономические потери, связанные с распространением коронавирусной инфекции, и разработать механизмы поддержки бизнеса в сложившейся ситуации. Одновременно с этим поручено усилить контроль за исполнением решения правительства о введении временного ограничения на проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147391/
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