Сооронбай Жээнбеков призвал беречь порядок и безопасность в обществе

«Призываю ставить превыше всего будущее страны и судьбу народа, как зеницу ока беречь порядок и безопасность в обществе», — обратился к кыргызстанцам по случаю Нооруза президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что Нооруз является особым праздником, который народ пронес через многие века, несмотря на все перипетии истории. В этот день наши матери проводили обряд очищения «алас», моля Всевышнего защитить от невзгод и бедствий. Важен был также обряд очищения души и помыслов вместе с природой.

«Символ праздника Нооруз — проросшее зерно. Наши предки преподносили друг другу блюдо сумолок в знак укрепления единства и согласия в обществе. В этом году празднование Нооруза пришлось на период, когда наша страна наряду с мировым сообществом проходит сложную полосу испытаний. В эти непростые дни наш мудрый народ демонстрирует высокий пример нравственности и единства, с первых же дней обнаружения инфекции показав терпимость, сознательность и патриотизм», — подчеркнул глава государства.

Теперь нам необходимо не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Сооронбай Жээнбеков

«Нам всем следует неукоснительно соблюдать санитарные правила, четко выполнять требования карантина, прекратить любые собрания и встречи, предполагающие большое скопление людей. Всем прибывшим из-за границы гражданам следует не избегать процедур сдачи тестов и анализов. Нельзя забывать, что все мы несем ответственность за свое здоровье, а также за здоровье наших детей и современников», — напомнил он.

Кроме того, президент обратил внимание на то, что наряду с возникновением коронавируса республике приходится преодолевать также и последствия сложной ситуации в мировой экономике. Появилась необходимость сокращения расходов бюджета, соблюдения режима экономии и рачительности во всех направлениях.

Уверен, что все соотечественники с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации. Сооронбай Жээнбеков

«Осознание и четкое соблюдение гражданской ответственности каждым из нас — основной фактор успешного преодоления данного испытания. В этот праздничный день хочу пожелать здоровья, счастья и успехов каждому соотечественнику, всем семьям! Молю Всевышнего о благополучии нашего народа во все времена. Нам нужно достойно продолжить славный путь наших предков и выйти из этого испытания, не посрамив национальной и гражданской чести», — заключил он.